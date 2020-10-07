Власти рассказали, от чего зависит продолжительность осенних каникул в Ростовской области

Ориентировочно каникулы начнутся 21 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области каждая школа самостоятельно определит дату начала и продолжительность осенних каникул. Об этом рассказали в донском правительстве.

Сообщается, что период образовательной программы будет зависеть от образовательной программы и эпидемиологической ситуации в школе.

Ранее стало известно, что ориентировочно каникулы начнутся с 21 октября. В среднем, отдых продлится девять дней.

Напомним, за сутки в Ростовской области выявили 255 зараженных коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,19. С начала пандемии число случаев заболевания достигло 23 557.