В Ростове начал работать еще один ковидный госпиталь

Ростовская областная клиническая больница перешла на работу в условиях ковидного моногоспиталя, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Сейчас для ковидных пациентов там выделено 400 коек. Тем не менее, для пациентов, которые страдают другими инфекциями, также есть места.

- Таким образом, больница продолжит оказывать различные виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, - прокомментировала министр здравоохранения области Татьяна Быковская. - Также в штатном режиме работают консультативная поликлиника и поликлиника кардиохирургического центра.

Решение об организации резервных инфекционных коек в главном корпусе РОКБ правительством Ростовской области было принято еще в апреле.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в регионе ситуация с коронавирусом напряженная.

Так, за последние сутки на Дону выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.

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За последние сутки инфекцию выявили у 255 жителей региона

Сегодня, 7 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 255 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 23,5 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 242 пациента, а всего - более 18,6 тысячи.