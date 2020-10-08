Пенсионерам из-за коронавируса вновь начнут привозить еду домой в Ростове-на-Дону

Волонтеры вновь начнут привозить старикам еду и лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице из-за роста числа заболевших коронавирусом и приближающимся сезоном ОРФИ возобновили бесплатную доставку еды и лекарств нуждающемся. Особое внимание волонтеры уделят инвалидам и лицам старше 65 лет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вновь начал работать Ростовский-на-Дону штаб акции взаимопомощи «#МыВместе».

Оказать помощь может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф (кнопка «Стать волонтером»).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов» , за последние сутки на Дону выявили еще 261 случай заражения "COVID-19". Всего, по данным регионального правительства, заболели уже почти 24 тысячи человек. За последние сутки выздоровели 249 пациентов, а всего - почти 19 тысяч.

Среди новых заболевших большинство - это люди среднего возраста от 46 до 65 лет. На втором место молодые жители. Меньше всего новых случаев выявили среди старшего поколения, кому больше 80 лет.

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