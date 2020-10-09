На участке Малиновского в Ростове будут запрещать движение по ночам до конца года

Ограничения связаны с реконструкцией путепровода. Фото: Олег УКЛАДОВ

На улице Малиновского до конца года ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили в администрации города.

Движение будут закрывать по ночам на участке между улицами Типографского и Факельной. Ограничения будут действовать с 1 ноября по 31 декабря.

— Это связано с проведением работ по устройству мостового полотна на путепроводе через железную дорогу, — говорится в сообщении.

Напомним, ремонт проходит на участке протяженностью 1,7 км. Магистраль будет расширена с четырех до шести полос движения. На трассе появится разделительная полоса и тротуары.