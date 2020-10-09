В Ростове обсудили время осенних каникул

Эксперты обсудили дату осенних каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, во время которого специалисты обсудили работу школ во время ограничительных мер.

Один из вопросов – школьные осенние каникулы и их дата. Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Чернышова рассказала, что в основном каникулы в школах города начнутся со 2 ноября.

- Родителей беспокоит эта тема и не случайно, - сообщила специалист. - Перед началом учебного года мы формировали учебный график и время каникул. Есть разные модели в городе. Кто-то обучается семестрами. И каникулы проходят не стандартно. В донской столице два таких учреждения. В большинстве школ начало осенних каникул - со 2 ноября. Мы находимся в особой ситуации, она не простая и напряженная. Это откладывает особый отпечаток на действия руководителей. Кроме того, есть дети, которые болеют коронавирусной инфекцией. Ведя ежедневный мониторинг мы понимаем, что ситуация может меняться до 2 ноября в том или ином образовательном учреждении. И, в зависимости от нее, график проведения каникул может быть изменен.

Если в какой-то из школ нарастать число заболевших не будет, то будет соблюден тот же график. Сейчас 114 школьников в Ростове болеют коронавирусом.