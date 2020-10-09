Все школы Ростова-на-Дону готовы к коронавирусу: о ситуации в школах рассказали специалисты

Школы Ростова-на-Дону полностью готовы к работе в условиях ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице проходит круглый стол с участием сотрудников администрации, здравоохранения и Роспотребнадзора. Эксперты рассказали, какая ситуация со школьным обучением в период пандемии

На сегодняшний день все школы обеспечены всем необходимым для того, чтобы предотвратить заражением ковидом.

Также на круглом столе было отмечено, что у детей не было зафиксировано таких серьезных осложнений, как у взрослых.

Еще спикеры отметили, что учителя находятся в зоне риска. Поэтому для педагогов усиливают меры безопасности. Также спикеры отметили, что безопасность и здоровье во многом зависит от каждого из нас.