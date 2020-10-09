Что изменилось в школах Ростова-на-Дону из-за коронавируса: ответили специалисты

Пока речи о дистанционном обучении не идет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, в котором приняли участие сотрудники Роспотребнадзора, специалисты образования, здравоохранения и администрации донской столицы.

По словам участников круглого стола, сентябрь был сложным, так как необходимо было создать веерное расписание, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, за некоторым исключением.

Также важный момент - оснащение школ специализированным оборудование, организация работы пищеблоков.

Сейчас все эти этапы пройдены. Школы на сто процентов готовы к новым условиям жизни, возникшим из-за пандемии.

Также на круглом столе было отмечено, что может быть изменен формат школьных мероприятий. Так, в учебных заведениях отменили межклассовые и межшкольные мероприятия.

Более подробно - смотрите в нашей прямой трансляции.

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Осенние каникулы, дистанционное обучение и коронавирус: говорим на эти темы со специалистами. В пятницу, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону состоится конференция, в которой примут участие с участием Роспотребнадзора, специалистов образования, здравоохранения и администрации донской столицы.