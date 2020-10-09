Ураганный ветер прогнозируют в Ростове-на-Дону в течение трех дней

Порывы сваливать деревья и обрывать провода ЛЭП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в течение ближайших трех дней ожидается ураганный ветер. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ветер усилится 9 октября. Порывы могут достигать 18 — 23 метров в секунду. 10 и 11 октября скорость ветра снизится до 15 — 18 метров в секунду.

— С усилением ветра происходят перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и конструкций, — предупредили в ведомстве.

Из-за неблагоприятных условий жителей просят быть осторожнее. Лучше держаться как можно дальше от легких построек, деревьев, рекламных щитов. Не паркуйтесь и не оставляйте коляски под деревьями и конструкциями. Ростовчанам также посоветовали внимательнее следить за детьми.