Пенсионерку посадили на семь лет за убийство в Ростовской области

Наказание женщина должна отбывать в колонии общего режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области на скамье подсудимых оказалась пенсионерка, которую подозревали в убийстве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В частности, на суде выяснилось, что инцидент произошел в одном из поселков Красносулинского района Дона еще в апреле этого года. Днем 65-летняя женщина решила выпить со своим знакомым, а потом даме что-то не понравилось. В надзорном ведомстве рассказали, что дончанка задушила своего знакомого электрическим проводом.

В итоге суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Наказание она должна отбывать в колонии общего режима. Правда, приговор еще не вступил в законную силу, а значит у женщины еще есть время его обжаловать.

Правда, вряд ли она это будет делать. Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.