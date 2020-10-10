Градус растет: погодный температурный рекорд ждет Ростов-на-Дону в середине октября

Но в фонтанах все же лучше не купаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону семимильными шагами приближается к температурному рекорду. И, если верить метеорологам, то в середине октября будет побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Так, самый жаркий октябрь за это время был 42 года назад. В 1988 году прошлого века на столбиках уличных термометров было плюс 26,9 градуса. При этом в среду, 14 октября, но уже в 2020 году синоптики обещают в донской столице плюс 27 градусов. И это станет самым жарким днем предстоящей недели.

При том в дневные часы температура воздуха не будет опускаться ниже плюс двадцати градусов. Шквалистый ветер, который сметает все на своем пути, еще продолжится несколько дней.

Но радует одно - наслаждаться жаркой осенью ростовчанам предстоит еще какое-то время. И хорошо, что погода выбрала теплый сценарий. В те же дни октября, но в 1925 году, на дворе было минус 4,3 градуса. И при таком варианте развития событий нам пришлось бы доставать шапки и сапоги.