Ограничения из-за коронавируса возвращаются в Ростовскую область

В двух районах доснкого края вводят ограничения из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В некоторых городах Ростовской области вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Пока речь о самом Ростове-на-Дону не идет. А вот жителям Волгодонска и Новочеркасска придется отказаться от определенных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Волгодонска, еще 7 октября в городе запретили массовые мероприятия. Также закрыли аттракционы, запрет будет действовать до особого распоряжения.

Также работодателям посоветовали перевести 30 процентов сотрудников на дистанционную работу. В первую очередь, - работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, беременных и сотрудников с хроническими заболеваниями.

Также ряд ограничений вводят в Новочеркасске. Там также запретили массовые культурные и спортивные мероприятия. Часть ночных клубов решили закрыть, а в медицинских учреждениях ограничили посещения больных.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», лишь за сутки в донском регионе опасным вирусом заболели почти 300 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составляет 586,0. Коэффициент распространения инфекции немного снизился до 1,08.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области, новости на 12 октября: число зараженных постоянно растет

Коронавирус в Ростовской области, новости на 12 октября: скончалось еще 9 человек

Коронавирус в Ростовской области, новости на 12 октября: сегодня стало известно, что на Дону выявили еще 274 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже почти 25 тысяч человек. По данным областного правительства, за весь период пандемии вылечились почти 20 тысяч пациентов, а за последние сутки - 77.