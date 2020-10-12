«Мисс Россия» Татьяна Котова посочувствовала людям с комплексам

Обладательница титула «Мисс Россия», модель и певица из Ростовской области Татьяна Котова откровенно высказалась о чужих комплексах. А также Татьяна объяснила, почему не обижается на негативные комментарии, которые, нет-нет, да и всплывут под ее постами в «Инстаграм».

- Почему я не реагирую на злые комментарии и некрасивые высказывания хейтеров? Все просто! Негативная реакция других людей - это не наша проблема, - написала в «Инстаграм» Татьяна. - Надо сохранять уверенность даже при плохой игре других людей. Даже когда другие пытаются победить нас! Быть самим собой, даже в моменты, когда другие говорят плохо, не извиняться и не подстраиваться под них, и не пытаться доказать что-то или казаться лучше. Они делают это не из-за нас и не для нас, а для себя. Это у них проблемы и им кажется, что так они с ними справятся быстрее и лучше.

Также девушка выразила уверенность, что злые, колкие комментарии звездам пишут лишь неуверенные в себе и имеющие много комплексов люди.

- Понимая это, остается только посочувствовать им, - продолжает рассуждения красавица–блондинка. - Да и, в конце концов, люди всегда будут говорить о нас, независимо от того, как мы делаем, - хорошо или плохо, многим даже не нужно повода. Нужно только, чтобы им стало легче. А высказывая негатив, им действительно, становится легче.

В конце поста девушка поблагодарила подписчиков за то, что они самые «классные и лучшие».

Пост собрал почти три тысячи лайков и сотни комментариев. Большинство фолловеров написали, что поддерживают Татьяну в том, что та не замечает негатив.

- Вот и правильно, что вы не зацикливаете свое внимание на одном негативе, он будет всегда, и глупо ему уделять внимание, - написала пользователь под ником Августина.

Другой же подписчик подчеркнул, что Татьяна – ранимая и, в то же время, откровенная красотка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Котова просила поклонников не писать про толстые ноги и вес. Шквал негативных комментариев обрушился на девушку после того, как она опубликовала свою фотографию без нижнего белья.

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Нешуточные страсти разгорелись на странице «Мисс Россия» образца 2006 года Татьяны Котовой в Сети. В своем Инстаграм красавица поделилась весьма откровенным фото - без трусиков.

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