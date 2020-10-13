Дожди придут на смену жаре в Ростове-на-Дону

Совсем скоро пейзаж за окном станет другим. Фото: Артем ЛЕНЦ

Не долго музыке играть: а именно - жаркой и солнечной осени, которая вот уже несколько недель балует ростовчан своим теплом.

Если верить прогнозам синоптиков, то уже совсем скоро погода изменит свое настроение. А долгожданными аксессуарами для ростовчан уже в ближайшее воскресенье, 18 октября, станут зонты, дождевики и резиновые сапоги. В этот день в городе обещают дожди: которые начнутся прямо с утра. Причем уже к девяти часам вечера осадки усилятся. Метеорологи прогнозируют, что за шесть часов, то есть с трех часов дня до девяти вчера, выпадет слой в 11 миллиметров воды.

Осадки продолжатся и на будущей неделе. Ну а пока - температура воздуха в дневные часы будет гулять от плюс 16 до плюс 23 градусов. Всю рабочую неделю обещают солнечную погоду, а ветер почти успокоится: со среды, 14 октября, он начнет постепенно стихать. Хотя при этом и будет постоянно менять свое направление.