Системами удаленного сбора и передачи информации оборудованы свыше 330 подстанций «Россети Юг»

Фото: "Россети Юг"

Оборудование телемеханизации на девяти электроподстанциях с начала года установили «Россети Юг». Всего же подобными системами удаленного контроля в электросетях компании оборудованы свыше 300 подстанций 35, 110 и 220 кВ. А в 2020-2023 годах на мероприятия по телемеханизации, телесигнализации оборудования каналов связи планируется направить свыше 840 млн рублей.

- Телемеханизация подстанций - одно из ключевых направлений цифровой трансформации электроэнергетики, - рассказали в компании. - Она собирает информацию о состоянии оборудования, сокращает время реагирования на аварии, снижает затраты на обслуживание, а главное - сокращает время перерывов в электроснабжении потребителей. Система мгновенно уведомляет диспетчера о срабатывании системы противоаварийной защиты, что дает возможность своевременно направить оперативно-выездные бригады на места повреждений сети и в кратчайшие сроки их устранить.

К слову, на снижение среднего времени восстановления электроснабжения потребителей «Россети Юг» на 15 % по сравнению с прошлым годом оказала влияние в том числе и работа по телемеханизации.

Известно, что современные комплексы телемеханики компания установит на 40 подстанциях 110 кВ. В ближайшее время ими оборудуют подстанции «Джангар» и «Джуракская», строящиеся на границе Республики Калмыкия и Ростовской области. В 2021 году современные комплексы появятся на новых подстанциях 110 кВ «Слюсарево» (Волгоградская область) и «Полевая» (Ростовская область). Все четыре объекта строятся для передачи электроэнергии от ветроэлектростанций.

До конца года планируется обеспечить телесигнализацией и 331 подстанцию 35 кВ для сбора аварийно-предупредительной телесигнализации и последующей передачи ее в центр управления сетям волгоградского и ростовского филиалов. А на 16 подстанциях в Ростовской области установят регистраторы аварийных событий. Они позволят снизить время ликвидации повреждений, повысить качество оперативно-технологического управления.

Кроме того, еще на девяти подстанциях планируется техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода графиков аварийного отключения.