Пожар в Батайске 14 октября 2020: спасатели справились с огнем в цехе по производству полимерных материалов

На борьбу с огнем ушло больше трех часов. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Пожар в Батайске 14 октября 2020: несколько часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар в цехе по производству полимерных материалов. ЧП произошло утром в среду, 14 октября. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине седьмого утра.

Уже через 30 минут пожару присвоили второй ранг сложности. На место прибыла группировка из 77 человек.

Но этого для борьбы с огнем оказалось недостаточно. Вскоре площадь пожара была уже не 400 квадратных метров, а 900.

В 10 часов утра возгорание ликвидировали полностью. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото и видео с места пожара смотрите здесь.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», 12 октября произошел серьезный пожар на рынке в Шахтах. Там горели ларьки на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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