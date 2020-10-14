В Ростове-на-Дону за сутки от коронавируса умерли девять человек

Девять дончан спасти не удалось. Фото: Александр УТКИН

В правительстве Ростовской области озвучили последние данные по заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Так, в минувшие сутки ковидом заразились 280 человек.

Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, шесть женщин и трое мужчин. Известно, что возраст пациенток - 56, 59, 71, 76, 82 и 92 лет, а пациентов – 71, 74 и 78 лет. Все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Кроме того, к ИВЛ подключен 141 пациент.

В правительстве региона сообщили, что за весь период жертвами COVID-19 в области стали 614 человек.

Всего же под медицинским наблюдением находятся 13734 человека.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», из-за сложной ситуации с коронавиурсом усилили меры ограничения.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 9 человек с COVID-19. Это шесть женщин, 56, 59, 71, 76, 82 и 92 лет, и трое мужчин – 71, 74 и 78 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.