Рыбы на 4 миллиона рублей выловили браконьеры в Ростовской области

Такой улов оценили в четыре миллиона рублей. Фото: ПУ ФСБ по Ростовской области

Пограничники задержали рыбаков, которые причинили серьезный материальный ущерб государству. Как рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области, в два часа ночи в Таганрогском заливе силовики увидели два промысловых судна. Пограничники попросили судовладельцев остановиться, но те проигнорировали требование и попытались скрыться. Завязалась погоня, в результате люди в форме настигли и задержали шестерых рыбаков.

Как оказалось, катера доверху были забиты рыбой, общий вес которой примерно две тонны. Среди улова оказался и русский осетр, занесенный в Красную книгу.

- В лодках обнаружено незаконное орудие лова - донный трал. А общая стоимость выловленной рыбы составила около четырех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в отношении рыбаков составлены административные протоколы за нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах, а также за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах. Сейчас также проходит проверка на предмет выявления в действиях задержанных признаков браконьерства.