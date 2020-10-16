Власти сообщили о катастрофической нехватке медиков в Ростовской области

Поликлиники не всегда справляются с потоком пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ощущается нехватка медицинских кадров. Об этом рассказала глава донского Министерства здравоохранения Татьяна Быковская.

— Это связано с тем, что сколько бы мы не говорили: «Берегите себя, сидите дома, пока к вам придут», люди все равно идут в поликлинику. Это только создает возможность еще большего разноса заболевания. К сожалению, медработники тоже люди и они тоже болеют, — прокомментировала министр.

По словам Татьяны Юрьевны, сложная ситуация возникла и из-за роста заболевших. Фильтры в поликлиниках не всегда справляются с потоками посетителей.

Напомним, в Ростовской области выявили 285 зараженных коронавирусом. С начала пандемии зарегистрировано 260 21 случаев заражения. Коэффициент распространения инфекции выше нормы – 1,04.