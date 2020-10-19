В Ростове-на-Дону судебные приставы из-за коронавируса перевели прием в онлайн

Судебные приставы временно прекратили прием граждан Фото: Артем КИЛЬКИН

С понедельника, 19 октября, в Управлении ФССП России по Ростовской области временно ограничен личный прием граждан. Как пояснили в ведомстве, это вовсе не означает, что приставы прекратили работу.

- Рекомендуем вам обращаться в Управление ФССП России по Ростовской области и его структурные подразделения в письменной форме, а также по средствам официального интернет - сайта, - отметили в пресс-службе ведомства.

Все обращения дончан обязательно будут рассмотрены.

Отметим, ситуация в регионе с ковидом по-прежнему не утешительная. Так, лишь за сутки им заболели 288 человек и на 19 октября число заразившихся – 26596 человек.

Также в пресс-службе регионального правительства отметили, что от коронавируса за сутки скончались семь человек.