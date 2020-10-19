«Хотела приз, но осталась без денег»: у дончанки похитили деньги через соцсети

Преступников разыскивает полиция. Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области возбудили дело о краже с банковского счета. Жительница Зимовниковского района осталась без денег, надеясь получить приз.

Женщина сообщила полицейским, что на днях ей написал в соцсетях незнакомец. Он поздравил дончанку с денежным выигрышем. Как сообщил человек, чтобы получить приз, нужно продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего СМС. Доверчивая жительница выполнила все условия. Однако вместо обещанного выигрыша она потеряла средства — со счета списалось более трех тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Стражи порядка устанавливают личности причастных, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.