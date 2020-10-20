Алексей Логвиненко: Депутаты поддержали решение о запрете строительства высоток на набережной

На Береговой в Ростове больше не будут строить многоэтажные многоквартирные дома. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во вторник, 20 октября, в Ростове-на-Дону прошло заседание городской думы. На нем депутаты поддержали главу администрации донской столицы Алексея Логвиненко в вопросе запрета строительства высотных многоэтажек на набережной.

Об этом сообщил Алексей Логвиненко в своем официальном аккаунте в «Инстаграм».

- Сегодня депутаты Ростовской-на-Дону Думы поддержали наше решение о запрете строительства высотных многоэтажек в районе существующей и перспективной набережной реки Дон. По новым Правилам застройщики смогут строить в этой зоне только объекты сферы рекреации, развлечения, отдыха, туризма, объекты обслуживания и иные объекты нежилого назначения, - написала глава администрации донской столицы.

Логвиненко подчеркнул, что эта территория должна быть культурно-развлекательным, рекреационным центром Ростова, местом отдыха как жителей, так и гостей нашего города.