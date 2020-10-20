Недоумение у коллег вызвал вопрос депутата гордумы Ростова-на-Дону

В Ростове прошло заседание городской думы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во вторник, 20 октября, в донской столице прошло заседание городской думы. Депутаты обсуждали транспортное обслуживание населения, градостроительство и другие важные вопросы. Но не все прошло в штатном режиме. Недоумение у коллег вызвал вопрос депутата Петра Пятибратова. Вначале он заявил, что впервые принял участие в заседании, а потом задал вопрос, не касающийся повестки. Он был о том, как обстоят дела с медициной в Ростове-на-Дону.

- Поднимите руки, кого устраивает медицина в Ростове. Вижу, что никого. А почему мы тогда молчим, - выкрикнул с трибуны депутат.

В свою очередь, глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что в 2019 году депутатами шестого созыва гордумы была резко увеличена расходная часть на поддержание системы здравоохранения Ростова. При этом на тот момент еще никто не знал, что будет пандемия.