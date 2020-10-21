Золото на 11 миллионов рублей: в Ростовской области обокрали магазин

В отношении подозреваемых завели уголовное дело Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В станице Боковской произошла крупная кража из магазина. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ночью трое преступников, чьи лица скрывали маски, взломали замок. После этого они проникли в ювелирный салон и забрали все, что там было.

– Ущерб владельцу магазина составил больше 11 миллионов рублей, - рассказал собеседник «Комсомольской правды».

Известно, что пришли злоумышленники не с пустыми руками, с собой прихватили лом и болторез. А еще на месте была обнаружена медицинская маска.

В настоящее время подозреваемых разыскивает полиция.