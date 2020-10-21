Пикник у реки закончился совращением девочки-подростка

Следователи занимаются расследованием уголовного дела Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области в отношении 16-летней учащейся техникума было совершено преступление сексуального характера. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Елена Иванова (имя изменено — прм. ред.) поехала на природу, на берег реки Северский Донец вместе с двумя 25-летними приятелями.

Однако, как выяснилось, мужчины восприняли поездку очень двусмысленно. Вместо рыбалки и шашлыков они устроили настоящую оргию.

Как сообщил источник издания, приятели начали развращать подружку.

В отношении несовершеннолетней были совершены насильственные действия сексуального характера, - рассказал собеседник.

В результате обо всем стало известно правоохранителям. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит до 15 лет тюрьмы.