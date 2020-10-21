В Ростовской области водитель «четверки» спровоцировал тройную аварию

На скорой раненого в ДТП отвезли в больницу

В Ростовской области, на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», произошла серьезная авария. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «четверки» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд». После чего «ВАЗ» рикошетом отбросило на «Тойота Приус».

- В результате дорожного происшествия 29-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.