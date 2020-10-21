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Общество

В Ростовской области ковидные госпитали загружена практически до предела

Больницы «забиты» коронавирусными больными на 72 процента
РЕПИНА Елена
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Донские больницы "забиты" больными коронавирусом

Донские больницы "забиты" больными коронавирусом

Неутешительная ситуация происходит на Дону с коронавирусом. С каждым днем в Ростове и в области больных опасным вирусом становится все больше и больше.

На заседании оперативного штаба, которое состоялось в среду, 21 октября, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев озвучил информацию по загруженности ковидных госпиталей.

Так, только в Сальске больница заполнена больными коронавирусом на 109 процентов.

В целом же по региону загруженность ковидных госпиталей приближается к 72 процентам.

По словам Сергея Борисовича, свободными остались лишь 800 коек для заразившихся новой коронавирусной инфекцией. И это — речь идет об общем количестве мест с учетом резервных мест и открытия госпиталя на базе Ростовской областной больницы.

Также за заседании штаба обсудили оснащенность больниц кислородом.

- Разберитесь совместно с минздравом области в потребности в кислороде и проблемах, если они есть, - озвучил во время заседания штаба губернатор Ростовской области Василий Голубев. - До сегодняшнего дня таких вопросов не возникало. У нас в области есть все, чтобы производить кислород и поставлять его в медицинские учреждения в необходимом количестве. В понедельник – доклад мне: наша потребность, что имеем, какие возможности для увеличения производства.