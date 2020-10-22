«Ты — ценность»: Татьяна Котова назвала женщину частичкой мироздания

Татьяна Котова порассуждала о роли женщины. Фото: официальный аккаунт в "Инстаграм" Татьяны Котовой

Татьяна Котова, как выяснилось, не только певица, модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2006», но еще немного философ. Именно такие выводы приходят в голову при прочтении ее очередного поста в «Инстаграм». Так, Татьяна решила поговорить о ценности женщины.

- Моя дорогая, ты должна знать, что ты - ценность. Нет ничего на этой планете, что могло бы приуменьшить твое божественное величие или твою человеческую природу. Оба твои начала соединяются в тебе, и обе эти части сливаются в единую прекрасную суть. Осознай это, - пишет блондинка.

Дальше она рассуждает о критике.

- Каждый раз, когда ты слышишь критику, обесценивание, недовольство, злость или сомнения в свой адрес, знай, что все это не имеет к тебе никакого отношения. Никто и никогда не сможет ценить тебя, потому что это только твоя задача. Никто и никогда не сможет сделать счастливой тебя, потому что это только в твоих силах. Никто и никогда не сможет предать тебя, если ты сама не сделаешь это с собой, - продолжает девушка.- Ты - ценность, потому что всегда была и будешь частицей Мироздания.

В конце поста девушка посоветовала прожить «земное путешествие» смело, ярко и незабываемо.

Подписчицы поддержали Татьяну. Многие сказали, что эти слова были им нужны. Другие отметили мудрость Котовой и сообщили, что постараются теперь перестроить свое сознание.