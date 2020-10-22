Мужчина убил приятеля, ударив топором по голове в Ростовской области

Подозреваемого уже задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксайском районе Ростовской области мужчина несколько раз ударил приятеля топором по голове. Об этом сообщили в следственном управлении СК России.

Происшествие случилось 21 октября в хуторе Островский. По версии следствия, 40-летний подозреваемый был дома со своим 38-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин жилища схватил топор и несколько раз ударил приятеля обухом по голове. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого уже задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».

— Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении.