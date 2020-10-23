Коту-великану из Ростовской области ищут дом

Красавцу-коту ищут дом. Фото: социальные сети

В одном из городских пабликов Ростов-на-Дону появился пост, цель которого — помочь животному. Роскошный рыжий кот, которого автор поста небезосновательно называет великаном, оказался на улице.

Дело в том, что хозяин животного умер. А родственники покойного не захотели брать на себя ответственность за кота.

- Он оказался на улице. Абсолютно не приспособлен к ней, просто сидел, забившись в угол, в стрессе, даже не шевелился. Кот очень ласковый. На руках оттаял, мурлычет все время. Ему нужен дом! Не смогли пройти мимо этого чудесного кота, забрали с улицы кота, - написала жительница Шахт.

Но дончанка уточнила, что передержке временно. Женщина очень надеется, что рано или поздно красавец обретет семью.