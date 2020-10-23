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Запретная любовь: дончанин занялся сексом со школьницей и попал под следствие

Несмотря на то, что все было по обоюдному согласию, на мужчину завели дело
РЕПИНА Елена
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Мать школьницы все рассказала полицейским

Мать школьницы все рассказала полицейским

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Симпатия к школьнице из села в Шолоховском районе Ростовской области обернулась для 28-летнему местного жителя печальными последствиями.

Мужчина знал, что его пассии всего 15 лет. Но это не помешало ему закрутить роман с местной «Лолитой».

И принять приглашение прийти к ней в гости.

Дома у школьнице злоумышленник вступил с девочкой в интимную связь. Но об этом узнала мама школьницы.

Она, не раздумывая, сразу направилась в правоохранительные органы. Женщина написала заявление, и после доследованной проверки в отношении ранее судимого за кражу дончанина завели уголовное дело по статье « Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Если суд признает вину, мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

Криминал