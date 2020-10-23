Ростовский медуниверситет начнет оказывать скорую помощь

Подразделения будут принимать жителей трех районов города. Фото: РостГМУ.

Ростовский медицинский университет реорганизовал работу нескольких подразделений. В клинике начнут оказывать неотложную помощь, сообщили в учебном заведении.

Пациентов по скорой уже готовы принимать центры неврологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии. Сюда будут доставлять жителей Кировского, Пролетарского и Ленинского районов.

— Это поможет в организации работы экстренной и неотложной помощи жителям донской столицы, где много медучреждений перепрофилировано под ковид госпитали или провизорные отделения, — прокомментировали в РостГМУ.

Ранее ростовчане неоднократно жаловались на долгое ожидание скорой помощи. Заместитель главврача БСМП Василий Фалин объяснял, почему жители могут ждать докторов несколько часов. По его словам, медики должные приехать в течение 20 минут, если речь об угрозе жизни. Если же это не экстренный вызов, например, если у человека высокая температура, норматива по времени нет.