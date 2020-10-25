"Даешь штангу!": Модель Playboy рассказала, как годами борется с лишними килограммами

Лиза Кей - за спорт и правильное питание. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграм"

Ростовчанка, модель журнала «Плейбой» Елизавета Кей, рассказала своим подписчикам в «Инстаграм», как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

- Я с детства была очень спортивным ребенком. Помню рассказы мамы, как папа меня, годовалую, подставлял под струю холодной воды в раковине, чтобы я закаленная была, - вспоминает девушка.

С шести лет ее отдали на танцы, а в 17 Елизавета стала моделью.

- Начала летать по всему миру и бросила танцы. Первые пару лет справлялась с пожиранием сникерсов «натуральным» способом. А в 21 начала кабанеть, тут я узнала, что такое углеводы и диета на всяких дурацких коктейлях , - делится Елизавета. - В 24 я, наконец – то, разобралась с питанием, убрала максимально углеводы: хлеб, сладкое, рис, картоху и макароны.

Сейчас девушке 30 лет. Она регулярно занимается с тренером.

- Питаться я стараюсь правильно. Никаких булок. Но моя фигура не идеальна, я умею прятать от камеры свои недостатки, но от этого я не перестаю любить или принимать свое тело таким, какое оно есть! Мой вес регулярно прыгает, но я работаю над ним, каждый день делая себя лучше и здоровее, - рассказала модель.

Также девушка сообщила, что часто занимается со штангой, и опубликовала видео с такой тренировки.