Ростовская АЭС выработала 300 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская атомная станция выработала с момента своего пуска 300 млрд кВт.ч электроэнергии.

- Электроэнергии, выработанной Ростовской атомной станцией за годы эксплуатации, хватило бы, например, для обеспечения потребности всей нашей большой страны, всех предприятий, организаций и населения, в течение почти 4-х месяцев, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000, удовлетворяющих требованиям поточного строительства. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 2001 года.

Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с общим населением более 26 миллионов человек.

Ростовская атомная станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе на номинальной мощности находятся все четыре энергоблока. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.