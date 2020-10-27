Два человека пострадали в массовой аварии с иномарками в Ростовской области

Пожилую женщину и мужчину с травмами госпитализировали. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожное происшествие с участием трех иномарок. Авария случилась 27 октября около 10 часов на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — гр. Украина.

По предварительным данным, 74-летний водитель кроссовера «Ниссан Кашкай» двигался со стороны села Приморка. На перекрестке он не пропустил автомобиль, двигавшийся со стороны Таганрога, и врезался в «Мицубиси Монтеро». После этого «Ниссан» столкнулся с иномаркой «Шевроле Круз», которая направлялась из Ростова-на-Дону в Таганрог.

В результате происшествия несколько участников аварии получили травмы.

— Два человека пострадали — 73-летняя пассажирка «Ниссана» и 34-летний водитель «Шевроле». Они были доставлены в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.