Какими должны быть осенние каникулы: об этом рассказал главный санврач Ростовской области

Евгений Ковалев дал рекомендации по срокам отдыха. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный санитарный врач Ростовской области рассказал, какими должны быть каникулы в пандемию коронавируса. Евгений Ковалев озвучил свои рекомендации в ходе брифинга 27 октября.

По словам Евгения Владимировича, ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях стабилизируется. Он считает, что каникулы должны проходить по плану. Благодаря этому графику ученики разных школ выйдут на отдых в разное время, и, соответственно не будут контактировать. Главный санврач озвучил и оптимальные сроки для школьных каникул.

— Каникулы должны быть не менее десяти дней, то есть более половины инкубационного периода. Как мы знаем, заболеваемость от момента контакта развивается на пятый — седьмой день. Добавляем три дня до десятого и разрываем механизм передачи, — пояснил Евгений Ковалев.