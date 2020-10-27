Гид по раздельному сбору бытовых отходов в Ростове

Фото: ГК «Чистый город»

В октябре жители донской столицы на отдельных территориях в рамках пилотного проекта начали сортировать отходы на два типа. Регоператор ГК «Чистый город» подготовил ответы на самые популярные вопросы, касающиеся раздельного сбора.

Почему только два вида контейнеров?

Для удобства населения и плавного перехода на раздельный сбор была выбрана наиболее простая схема. Ведь населению будет сложно и непривычно начинать деление отходов сразу, например, на 6-7 видов. Во-первых, это неудобно, так как придется дома заводить под сбор мусора 6-7 пакетов, во-вторых, на данном этапе это пока нецелесообразно.

Для постепенного перехода на раздельный сбор в регионе была определена именно эта наиболее оптимальная конструкция - деление отходов на органические и неорганические. Такая схема сейчас применяется во многих регионах страны. С одной стороны, это доступно для всех, с другой - такое деление позволит складировать раздельно мокрые и сухие отходы. При смешанном сборе зачастую мокрые отходы загрязняют сухие. Например, грязная бумага с масляными пятнами уже не будет пригодна для переработки. Точно также же ситуация с пластиком: сильнозагрязненный пластик зачастую тоже направляется на захоронение, так как сложно поддается переработке. Деление на две фракции отделит мокрые от сухих отходов, тем самым увеличив на сортировочных комплексах процент отбора вторсырья, пригодного для переработки.

Какие виды отходов нельзя выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора?

Ртутные градусники, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, шины. Эти предметы имеют в своем составе опасные химические элементы. Такие отходы утилизируются отдельно специальными организациями, имеющими соответствующее разрешение.

На некоторых контейнерных площадках Ростова установлены сетчатые емкости для сбора пластика. Можно ли считать старт раздельного сбора с них? Кто занимается их обслуживанием?

Контейнеры для сбора пластика устанавливались еще несколько лет назад различными организациями. Это было не системно, ими охвачены только отдельные контейнерные площадки. Так как эту тару обслуживают разные организации, проконтролировать их своевременный вывоз невозможно.

При новой концепции, которая внедряется сегодня, пластик необходимо складировать в контейнеры с желтой маркировкой, предназначенные для сбора неорганических отходов. Все раздельно собранные отходы будут централизованно и по графику транспортировать регоператором.

Как будут разделять отходы в многоквартирных домах с мусоропроводом?

Жители таких домов тоже в перспективе получат возможность разделять отходы. Первый вариант – на контейнерной площадке во дворе дома может быть организован сбор неорганических отходов, а через мусоропровод - органических. Второй вариант – собственники на общем собрании могут принять решение о закрытии мусоропровода и установке возле дома контейнерной площадки с двумя типами тары.