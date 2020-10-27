Еще один ковидный госпиталь в Ростове откроют на базе детской больницы

Для больных коронавирусом развернут 200 коек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону еще один ковидный госпиталь откроют на базе Детской городской больницы № 2. Об этом рассказал и.о. главы донского министерства здравоохранения Александр Крат.

Как сообщил Александр Крат, госпиталь откроет двери в ноябре. Он будет рассчитан на 200 коек.

— Идут работы по адаптации здания к условиям работы инфекционного стационара, — пояснил исполняющий обязанности министра.

По его словам, всего развернуто 3 019 коек в 18 госпиталях. Загруженность коечного фонда составляет 73 процента, имеется 822 свободные койки. При этом в последнее время возросла загруженность аппаратов ИВЛ, она достигла 21 процента.