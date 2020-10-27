39 классов находятся на карантине в Ростовской области

На «дистанционку» отправились две группы училища в Волгодонске. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области 39 классов школ находятся на карантине. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

На Дону сократилось число классов, работающих дистанционно. Так, еще на прошлой неделе таких классов было 49.

— Мы видим явную тенденцию того, что среди детей ситуация выходит на стабильную, — прокомментировал санитарный врач.

В Ростовской области нет полностью закрытых дошкольных учреждений. На карантин ушли 26 групп в восьми организациях. Кроме того, на «дистанционку» отправились две группы Волгодонского профессионально-технического училища.