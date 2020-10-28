Под Ростовом горела трава на площади полторы тысячи квадратных метров

Пожару присвоили второй ранг сложности. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области, в Азовском районе, в хуторе Обуховка вечером, 28 октября, произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, горела трава. Из-за ветра пламя быстро распространилось и , в итоге, площадь пожара составила примерно полторы тысячи квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожару присвоили второй ранг сложности. Только в два часа ночи произошла локализация.

С огнем боролись 68 человек личного состава. На месте работали 23 единицы техники.

В ведомстве отметили, что в пожаре никто не погиб и не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Шахтах горел цех по переработке пера. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пока причина пожара не известна. Не исключено, что цех мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

ДРУГОЙ ИСТОЧНИК:

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: горит цех по переработке пера

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: площадь возгорания составляет 300 квадратных метров

Пожар в городе Шахты 28 октября 2020: горит цех по переработке пера.

Сообщение о возгорании на улице Дачной, в доме №284 поступило на пульт дежурного около семи часов утра. По словам местного жителя, по неизвестной причине вспыхнул цех по переработке пера. На место незамедлительно выдвинулись спасатели.