Интернет-мошенник на полмиллиона рублей обманул программиста из Ростова-на-Дону

В полиции приняли заявление от программиста и начали проверку Фото: Олег БЕСЕДИН

В Ростове-на-Дону полицейские расследуют уголовного дело, связанное с интернет-мошенничеством.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, мужчине позвонили с незнакомого номера телефона. Собеседник сказал, что он сотрудник банка. Далее незнакомец заявил, что по банковской карте совершаются мошеннические действия и попросил ростовчанина назвать все логины и пароли.

Программист, не задумываясь, озвучил всю информацию. После чего с его счета мгновенно списали 566 тысяч рублей.

Только после этого дончанин понял, что его «развели». Программисту ничего не оставалось, как пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве.

- В отношении неустановленного лица завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Если полиция поймает злоумышленника, а суд признает его вину, то подозреваемому будет грозить до шести лет тюрьмы.