«Персональный цифровой сертификат 2020»: к федеральному проекту подключился ДГТУ

Фото: ДГТУ

В Ростовской области пройдут бесплатные обучающие курсы по программам повышения квалификации в сфере цифровой экономики. Их проведут на базе ДГТУ. Там участникам проекта предложат получить дополнительное профобразование по одному из направлений: искусственный интеллект, нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность, программирование и создание ИТ-продуктов, большие данные, распределенные и облачные вычисления, системное администрирование, новые производственные технологии, кибербезопасность и защита данных, разработка мобильных приложений.

– ДГТУ, участвуя в программе «Персональный цифровой сертификат 2020», сможет скорректировать профессиональную траекторию граждан: развить компетенции в выбранной сфере занятости, расширить кругозор или создать собственный бизнес, – рассказала начальник управления дополнительного образования ДГТУ Людмила Алексеенко.

Подать заявку на получение сертификата можно на сайте цифровойсертификат.рф. Прием заявок продлится до 30 октября. Обучение по программам в области цифровой экономики пройдет с 1 по 25 ноября. В завершение слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

Известно, что участниками программы могут стать совершеннолетние россияне с постоянной или временной регистрацией в Ростовской области, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Им будут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Обучение будет проходить в дистанционном формате. Преподавателями выступят доценты профильных кафедр ДГТУ.

По словам советника губернатора региона Антона Алексеева, персональные цифровые сертификаты – это уникальная возможность повысить свои цифровые компетенции. В 2020 году уже более 3 100 жителей получили одобрение о получении такой возможности.