ГК «Чистый город»: как оплатить за вывоз ТКО в три клика

Фото: ГК «Чистый город»

Жители Ростова-на-Дону и Мясниковского района могут оплатить услугу по вывозу отходов через сайт регоператора ГК «Чистый город»: без комиссии, без очередей, без регистрации и в режиме реального времени.

Алгоритм действий прост. Открыть вкладку «Онлайн оплата» на главной странице сайта rostov.clean-rf.ru. В специальном поле ввести номер лицевого счёта и сумму платежа. Далее указать реквизиты банковской карты. Оплату можно произвести картами любого банка следующих платежных систем: VISA, MasterCard, Maestro, JSB, МИР.

- Абоненты, зарегистрированные в личном кабинете на сайте ГК «Чистый Город», могут сразу оплатить услугу без ввода лицевого счёта. Указав лишь сумму оплаты, - поясняет коммерческий директор ООО «ГК «Чистый город» Светлана Таможникова. - Также в личном кабинете пользователи могут отследить платеж, скачать и распечатать квитанцию.

Без комиссии оплатить услугу возможно, помимо сайта регоператора ГК «Чистый город», через мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

Также жителям доступны и другие способы оплаты услуги онлайн. Например, через мобильные приложения различных банков, электронные платёжные системы. Также совершить платеж можно через мобильное приложение «Почты России». В этих случаях может взиматься комиссия.