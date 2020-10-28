За продажу поддельных вещей "Адидас" бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей в Азове

Недобросовестный предприниматель поплатился рублем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В территориальный отдел в Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах из Ростовской таможенной службы поступила информация о том, что в одном из магазинов Азова продают контрафакт.

Специалисты выехали по указанному адресу и убедились, что сообщение полностью соответствует действительности.

Так, на прилавке лежали подделки известных марок, а именно: «РИМА», «The North Face», «Adidas»

- На товаре отсутствовали наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, состав сырья, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке, информация на этикетке на русском языке. А так же было установлено, что индивидуальный предприниматель не заключал договор с правообладателями на использование товарного знак, - сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

В результате предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.