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Происшествия

За продажу поддельных вещей "Адидас" бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей в Азове

Кроме этих марок, подделаны были и другие товарные знаки
Анна ШИЛЯЕВА
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Недобросовестный предприниматель поплатился рублем

Недобросовестный предприниматель поплатился рублем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В территориальный отдел в Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах из Ростовской таможенной службы поступила информация о том, что в одном из магазинов Азова продают контрафакт.

Специалисты выехали по указанному адресу и убедились, что сообщение полностью соответствует действительности.

Так, на прилавке лежали подделки известных марок, а именно: «РИМА», «The North Face», «Adidas»

- На товаре отсутствовали наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, состав сырья, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке, информация на этикетке на русском языке. А так же было установлено, что индивидуальный предприниматель не заключал договор с правообладателями на использование товарного знак, - сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

В результате предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧП