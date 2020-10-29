Перевозчик отказался обслуживать маршруты до Суворовского в Ростове-на-Дону

Компанию внесли в реестр недобросовестных.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове-на-Дону три маршрута до микрорайона Суворовского лишились перевозчика. Об этом сообщили в администрации города.
ООО «Транс-Сервис Юг» уклонился от подписания контракта на обслуживание маршрутов № 1, 27, 43. В отношении компании уже применили санкции от антимонопольной службы.
— Согласно решению УФАС, указанная компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков на два года, — говорится в сообщении.
Департамент транспорта разыграет повторный конкурс по маршрутам в ближайшее время.
Напомним, с 29 октября автобус № 91 начал ходить по новому маршруту. Путь транспорта с направлением «Верхний Темерник — Центральный рынок» будет пролегать по переулку Днепровскому.