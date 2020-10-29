Почти пять тысяч медиков не хватает в больницах Ростовской области

Для работы предложили привлечь студентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Ростовской области не хватает кадров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на данные регионального Минздрава.

В поликлиники и на «скорые» требуется более 1800 врачей. Не хватает также более трех тысяч средних медицинских работников.

На встрече с Василием Голубевым 28 октября сами медики предложили привлекать больше волонтеров. Студенты колледжей и ординаторы медуниверситета могут консультировать пациентов дистанционно и амбулаторно. Губернатор поручил властям проработать предложение.

Ранее сообщалось, что 60 ординаторов привлекут для работы в ростовских ковидных госпиталях. Власти пообещали обеспечить их средствами защиты и хорошим заработком.