В Ростовской области портфель активов в сегменте «Привилегия» на 18% нарастил ВТБ

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В Ростовской области с января по август текущего года объем средств в сегменте «Привилегия» на 4 млрд руб. увеличил ВТБ, превысив отметку 26,5 млрд руб. С начала года рост составил 18%. А портфель инвестиционных продуктов по направлению «Привилегия» вырос более чем на треть, до 9,4 млрд. рублей.

- Мы регулярно даем клиентам рекомендации о том, как грамотно диверсифицировать портфель и размещать активы в высокодоходные финансовые инструменты, - подчеркнул управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. – Кроме того, банк уделяет особое внимание качеству обслуживания и развитию современных электронных сервисов.

Так, новый сервис оформления пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» объединил и дистанционное, и безбумажное обслуживание клиентов, сделав процесс оформления услуг максимально быстрым и безопасным, что крайне важно в современной эпидемиологической ситуации. Подобный подход позволил ВТБ по итогам восьми месяцев увеличить долю банка до 17% на рынке состоятельных клиентов региона».

Так, с начала года максимальные темпы роста показали брокерское обслуживание – портфель достиг 6,7 млрд. руб. (+65%), инвестиционное и накопительное страхование жизни – портфель достиг 1,2 млрд. руб. (+35%), инвестиционные облигации банка –1,2 млрд. руб. (+19%),. На них приходится 34% от общего объема портфеля состоятельных клиентов.

Средний размер размещенных средств на одного клиента увеличился с 2,4 до 3,5 млн. рублей. По итогам восьми месяцев 2020 года в данном сегменте клиентская база достигла значения в 7,2 тыс. человек (+14%).

В мае текущего года ВТБ расширил линейку онлайн-операций в условиях ограничений и запустил дистанционное оформление пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» с помощью безбумажной технологии. Клиенты состоятельного сегмента получили возможность, не выходя из дома, совершить операции, которые ранее осуществлялись только в офисе.

Пакет «Привилегия» доступен бесплатно всем клиентам при выполнении одного из условий: размещение денежных средств от 2 млн рублей на вкладах или счетах ВТБ, ежемесячных тратах по карте от 100 тыс. рублей или поступление заработной платы на карту от 200 тыс. рублей.

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