Когда выгодно покупать семена и удобрения?

Осень – лучшее время, чтобы подготовиться к будущему садово-огородному сезону Фото: Артем КИЛЬКИН

Кажется, что семена стоят копейки, но попробуйте купить все необходимое. Если покупать их в сезон, это может составить круглую сумму. А осенью и в декабре можно отовариться гораздо дешевле.

Кроме того, семена с истекающим сроком годности можно посеять в этом году под зиму. Например, морковь, петрушку, свеклу, редис можно отправить на грядки в конце октября - начале ноября.

Подкормки с истекающим сроком годности в конце сезона садовые магазины продают обычно со скидкой до 20%. Но зимой на участке они не нужны. Так стоит ли брать? Стоит. Фосфорные и калийные можно вносить под зиму. А азотные можно использовать для подкормки комнатных цветов.

А еще осенью нужно сделать множество работ, которые помогут правильно подготовить ваш участок к зимнему периоду.

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