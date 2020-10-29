Скончалась зараженная коронавирусом завотделением роддома в Таганроге

Вера Рарий проработала в роддоме почти 30 лет. Фото: rdom-tag.ru/.

Скончалась заведующая гинекологическим отделением МБУЗ «Родильный дом» Таганрога. О смерти Веры Рарий рассказали в медицинском учреждении.

— Вера Павловна ушла из жизни на 77 году после тяжелой болезни, — рассказали в родильном доме.

В донском правительстве уточнили, что женщина болела коронавирусом. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

В настоящее время родильный дом закрыт на карантин. 21 сотрудник находится на больничном. В конце недели медучреждение планирует возобновить работу.

Вера Рарий возглавляла гинекологическое отделение роддома с 1991 года. До этого она работала акушером-гинекологом и замглавного врача во 2-й Городской больнице Таганрога.