Власти уже назвали оптимальный период отдыха. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школьные каникулы из-за коронавируса продлят в Ростовской области. В Ростовской области планируют увеличить осенние каникулы. Об этом сообщили в донском правительстве.

Напомним, увеличить время ученического отдыха предложил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По его мнению, нужно продлить каникулы до десяти дней. Этот период составляет больше половины инкубационного периода коронавируса. Таким образом, сокращается риск заражения вирусом.

Губернатор Василий Голубев поддержал рекомендацию главного эпидемиолога Дона. Он поручил оформить предложение соответствующим решением регионального штаба.

Отметим, во многих школах уже начались осенние каникулы. Первый день отдыха каждое учреждение устанавливало самостоятельно.