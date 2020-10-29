Ураганный ветер, дожди и туман идут на Ростовскую область

О резком изменении погоды сообщает Росгидрометцентр. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области погода кардинально сменит имидж. В ближайшее время Дон накроет ураганный ветер. Прогноз на 30 октября сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на Росгидрометцентр.

В этот день в области будет облачно и пасмурно. Возможны небольшие и умеренные дожди, местами — с грозой. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем столбик термометра может достигать плюс 11 — 16 градусов.

Прогнозируется сильный ветер — до 10 метров в секунду. Местами скорость порывов будет составлять 12 — 14 метров в секунду.

Кроме того, в области сохранится высокая пожароопасность. В МЧС предупредили о пятом классе пожароопасности.